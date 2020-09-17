قائد حرس الحدود: ننظر للمهاجر غير الشرعي كـ"مجني عليه"

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن القانون المصري ينظر إلى المهاجر غير الشرعي على أنه مجني عليه على أساس أنه غرر به من السماسرة الذين يتكسبون من هذا الأمر، لذا يعتبر مجني عليه، وفي خلال أيام قليلة يطلق سراحه بعد التحقيق معه.

وأضاف "شحاته"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC "، أن المهاجر غير الشرعي إذا حاول تكرار محاولته مرة أخرى، يُطبق عليه القانون وهو سنة سجن وغرامة 10 آلاف جنية، موضحًا أن هناك 549 مهاجر غير شرعي تم تطبيق عليه هذا القانون.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أنه منذ 1 يناير 2020 حتى الآن تم القبض على 10168 مهاجر غير شرعي على الاتجاه الغربي، و149 على الاتجاه الجنوبي، بإجمالي 10320 مهاجر غير شرعي، من بينهم 9727 مهاجر مصري، و593 مهاجر من جنسيات أخرى، ومحاولة تكرار هجرة 65 حالة.

وتابع: "هناك انخفاض في وقائع الضبط بين 2019 و2020 بالنسبة للهجرة غير الشرعية، بسبب يقظة قوات حرس الحدود في منع محاولة تكرار الهجرة والقبض على السماسرة من المنبع، والتفاعل مع الزملاء في الشرطة المدنية حيث نحصل على أسماء السماسرة أثناء التحقيقات مع المهاجرين غير الشرعيين ونلقي القبض عليهم".