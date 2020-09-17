الفقي: الإشادات الكبرى بالاقتصاد دليل على صلابته في مواجهة الصدمات

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن هناك إشادات كبرى تقدم للدولة من قبل العديد من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني تؤكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بصلابة في مواجهة الصدمات.

وأكد "فخري"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي ومحاربة الإرهاب في كل أنحاء مصر، شرط هام لرجال الأعمال للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من طرق ومدن وموانئ والصرف الصحي، كل هذه الأساليب تعتبر هام كمناخ جيد لجذب الاستثمارات، وكل هذا التطوير جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة أي أزمة سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادي كأزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر تمارس حقها مع المؤسسات المالية الدولية في تمويل برامج للإصلاح الاقتصادي الجادة، والتي تتسبب في إصلاح مشاكل كانت موجود وتحسن أداء الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي استمر طيلة 3 سنوات مع الدولة المصرية أدى لتحسن معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم والبطالة وانخفاض الدين العام، فضلًا عن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح مريح ويغطي 7 أشهر واردات، وهناك استقرار صرف سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وتابع: "مع وجود أزمة كورونا تأثرات كل اقتصاديات العالم بشكل كبير وأدى إلى انخفاضات معدلات النمو وخفض تصنيفات الائتمانية للعديد من الدولة، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة الأزمة، ومعدلات النمو لم تتأثر وما زالت موجبة، والتصنيف الائتماني لمصر مستقر".