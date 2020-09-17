بهاء سلطان يستغيث بجمهوره من سعي نصر محروس لإغلاق صفحته بـ"فيس بوك"

كشف المطرب بهاء سلطان، عن محاولات تقوم بها شركة "فري ميوزيك" لمالكها نصر محروس، لغلق صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إثر الخلاف القضائي الدائر بينهما.

وكتب "سلطان" عبر الصفحة: محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على فيس بوك، ما اضطر فريق العمل لدي لمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات يدوية تقدمها الشركة لفريق عمل فيس بوك، لكل مقطع فيديو يحمل صوتي، ما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف.

وكانت "الوطن" نشرت مستند حكم المحكمة الاقتصادية في قضية الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، الذى يفسخ التعاقد بين نصر وبهاء في الدعوى رقم 545 لسنة 7 ق.

ونصّ قرار المحكمة بـ"إلزام المدّعي عليه بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ 28/10/2009 وملحقه المؤرخ بتاريخ 10/ 7/ 2011 عينيًا فيما ينصرف بإعادة تسجيل الأغاني التي شابها عيب هندسي بالألبوم الثاني على نحو ما تقدم بتقرير الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

كشف يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، أن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء الا بتسجيل أربع أغنيات فقط.

وقال "إبراهيم" لـ"الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لبهاء طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذى مضاه بهاء ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها بهاء ألبومين".

وأضاف "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه وأن نصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".

تابع: "نصر احتج بأن الألبوم الثاني به عدد من العيوب الهندسية ببعض الأغنيات، وهو الأمر الذى وافقت عليه المحكمة بعد طلب بهاء واستقروا على أن يسجل بهاء أربع أغنيات من الألبوم لصالح نصر، فحين لا يوجد شرط جزائي، ولا ألبوم ثالث".