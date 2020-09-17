قائد حرس الحدود: نؤهل القوات بمجال حماية وتأمين الحدود في أمريكا

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه عندما يتخرج ضابط حرس الحدود يتم صقله معلوماتيًا ومهنيًا في إحدى الوحدات التأهيلية في معهد ضباط حرس الحدود، ويتم تأهيلهم وتدريبهم بالفرق المناسبة للرتبة والمنصب، بالإضافة إلى فرق تخصصية وإطلاعهم على أحد أساليب وطرق التدريب.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أنه يتم تأهيل الضباط بالفرقة التخصصية في مجال حماية وتأمين الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتم تنفيذ تدريب ونقل خبرة مع الجانب الأردني والأمريكي في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أنه يتم تأهيل وإعداد وتدريب الضباط بمركز تدريب قوات حرس الحدود منذ أن يكون طالب "ييجي يقعد عندي في مركز تدريب حرس الحدود 6 شهور، يأخذ المادة التخصصية والفنية لحرس الحدود، كده ضمنا لما يتخرج يبقى أنا اديته حوالي 60 لـ70% من المادة العلمية ويثقل في الوحدات".

وأشار إلى أنه يتم فتح باب التطوع لجناح حرس الحدود عن طريق إدارة التجنيد من خلال مؤتمر لمدير إدارة التجنيد، نفتح باب التطوع ، "لينا مكتب في أسوان، آخر فرقة كنا نعين منهم مساعد معلم نظرًا لخبرتهم"، أما بالنسبة للجنود، يتم التقاؤهم بمناطق التجنيد المختلفة ويتم اجتيازهم الاختبارات طبقا للمستوى الثقافي.

وتابع: "نأخذ مؤهلات عليا وفوق المتوسط والمتوسط ويتم تنفيذ تدريب أساسي لمدة 5 أسابيع وينزل اجازة ويرجع يقعد فترة تدريب تخصصي لمدة 3 أسابيع، ندربه على موضوعات لما يدخل الوحدة هيشوفها".