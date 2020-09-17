مصر تعمر بيوت الله في الداخل والخارج وافتتاح 146 مسجدا أحدها بتنزانيا

تفتتح وزارة الأوقاف 72 مسجدا غدا الجمعة، كلها من تنفيذ الوزارة، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، ومساجد بمصر يتم افتتاحها، منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر غدا.

وتستعد الوزارة لافتتاح 74 مسجدا آخرين الجمعة القادمة، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة، منها (13) مسجدا بمحافظة البحيرة، وأكد بيان الوزارة أن الافتتاحات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

وأوضح، أن ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة لا صحة لها وتفتقد أدنى درجات المصداقية، وأكبر رد أن الوزارة ستفتح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.