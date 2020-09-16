الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

حذرت وزارة الأوقاف، من أي محاولة لاستغلال المساجد بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، مؤكدا أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها إذ تشجع على المشاركة الإيجابية دائما فإنها تحذر من انجراف أي من العاملين بها في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين، أو التهاون في الحفاظ على عدم إقحام المساجد وملحقاتها في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجري في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020 .

وأعلن لاشين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءا من 17 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون للمشاركة في انتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى 26 سبتمبر 2020 من التاسعة حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء على كل من ينوي الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي.