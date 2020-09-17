"الأوقاف" تجدد المركز الإسلامي المصري بـ تنزانيا بتكلفة 10 ملايين جنيه

نشرت وزارة الأوقاف المصرية صورًا لتجديد وتطوير مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا وإضافة مصلى للسيدات به.

ونفذت شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا تطوير المسجد والمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بتكلفة قدرها عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية، وذلك في ظل الدور الريادي لمصر دوليًا وأفريقيًا، والاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

وأوضح بيان الوزارة أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز.