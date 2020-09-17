مخرج "سيب إيدي" يعلن إصابته بفيروس كورونا ويحذف الكليب من قناته

أعلن وائل الصديقي مخرج كليب "سيب إيدي" إصابته بفيروس كورونا وأنه قام بحذف فيديو الكليب.

وكتب وائل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ.. لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت سيب إيدي من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".

وأعلن وائل الصديقي توقفه منذ عام 2018 بعد كليب "سيب إيدي" الذي سجنت بطلته رضا الفولي بعد اتهامها بخدش الحياء.