البنك المركزي: نجري اختبارات ضغوط ربع سنوية للتأكد من قوة النظام المصر

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاقتصاد المصرفي، إن القطاع المصرفي دائما ما يعمل بطريقة استباقية، وتم البدء في إصلاحه من الداخل بداية عام 2014، والإصلاح فيه لا يتوقف: "دائما متعودين مفيش حاجة تسبقنا، وبنعمل اختبارات ضغوط علشان نشوف قدرات تحمل البنك قد إيه وبنعمل كده كل 3 أشهر".

وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاقتصاد المصري يسير بمستويات طيبة، ونقوم باختبارت كثيرة للتأكد من قوة القطاع المصرفي المصري، وحققنا 20% في معدلات مؤشرات السلامة المالية، موضحا أن الاحتياطي النقد الأجنبي المصري بمستوياته الجيده، ويساعد في استيراد الاستهلاك المصري الطبيعي مدة لا تقل عن 3 سنوات: "ده لو مزدش عليه حاجة".

وأكد "نجم"، أن مصر لا يوجد عليها التزامات سواء أكانت صغيرة أو كبيرة إلا ويتم دفعها في توقيتاتها المحدده، وهناك أحد الودائع التي كانت بمبلغ 2 مليار لم يرد المستثمر تجديدها وتم إعاده المبلغ له في موعده: "عندنا مستوى احتياطي جيد، وحريصون يبقي عندنا نفس المستويات، وده جزء من تقيمنا في وكالات الاقتصادية العالمية"، مشيرا إلى أن معظم الأسواق الناشئة خرجت منها الكثير من الأموال خلال جائحة كورونا، وفي مصر خرجت أيضا الكثير من الأموال في ظل أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي تغيير: "لو مفيش ثقة في الاقتصاد أو النظام والنظام المالي والإصلاحات الهيكلية اللي تمت محدش هيجي، ولو المخاطر تكلفتها كبيرة المستثمر هيجي ليه".