محافظ البنك المركزي: كبحنا جماح التضخم وتخطينا أصعب مرحلة

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدور الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في كبح جماح التضخم، كونه يمس المواطن، فالتضخم وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهو كان نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعهدنا بتخفيض نسبة التضخم ليصل إلى 4.2% حاليا وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مساهمة السلع الغذائية في التضخم في يوليو 2020 أصبحت بالسالب نتيجة عمل الحكومة، كما أن نسبة التضخم في الزيوت والدهون انخفضت من 70% إلى حوالي 8%، ونسبة التضخم بالنسبة للحوم الحمراء انخفضت إلى 0%.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن نسبة التضخم للخضراوات الطازجة أصبحت بالسالب منذ أكتوبر 2019، بينما وصلت نسبة التضخم للألبان إلى صفر تقريبا، والفاكهة 5%، "تخطينا أصعب مرحلة، ونجحنا في اختبارات بعدها مثل الأزمة المالية بين الصين وأمريكا خلال 2018، وأزمة كورونا"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المشروعات لا تعتمد على القروض فقط، فهناك تمويلات محلية وتمويلات من الموازنة.