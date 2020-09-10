محافظ البنك المركزي: هناك أشخاص حصلوا على أموال من أجل النيل مني

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تدرب على يد أساتذة كبار، وعمل في المناصب الحكومية 20 عامًا وحتى الآن، ونجاحه يرجع لحبه لمهنته، موضحًا أنه صاحب هدف ولم يلتفت للهجوم الذي تعرض له خلال عامي 2016 و2017، مؤكدا أن البنك المركزي له مواصفات خاصة وليس من السهل العمل به، مشيرًا إلى أن هناك أشخاص كانت لهم مصالح وتحصلوا على أموال من أجل النيل منه.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يدعمه ويثق في قدراته، وبدون هذه الثقة لم يكن يستطيع أن يستكمل مهمته والصمود ضد الحملات التي كانت تستهدفه، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمتلك أشخاصا مؤهلة لتولي منصب المحافظ.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي يعمل على قدم وساق، وبه 5000 عامل من شباب مصر يفخر بهم الجميع أعمارهم تتراوح ما بين العشرينيات والثلاثينيات، موضحًا أن نائب المحافظ الجديد عمره 39 عامًا، وهو أصغر نائب محافظ في تاريخ البنك المركزي، والجميع داخل هذه المؤسسة يعمل بصدق وإخلاص