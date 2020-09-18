البنك المركزي: تسهيلات في سداد الأقساط باتفاق بين العملاء والبنوك

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاقتصاد المصرفي، إن المعاشات يتم صرفها من كل البنوك التجارية خلال جائحة كورونا وحتى نهاية العام الجاري، وتحمل تكلفة رسوم العمولات بين البنك المركزي وباقي تلك البنوك، والتي بلغت 100 مليون جنيه.

وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه بالنسبة للأقساط في فترة جائحة كورونا، فقد تم تقديم تسهيلات كبرى للعملاء حتى يناسبهم تسديد الأقساط الخاصة بهم بعد انتهاء الجائحة، وفي ذلك الإطار، يتم الاتفاق بين العميل والبنك لمد فترات السداد حتى يكون مناسبا للعميل عبر خاصية "إعادة الهيكلة"، وهي ما تسمح للعملاء مد فترة السداد حتى لا يضار في الأقساط: "لو متأثر ممكن تعيد الهيكلة وتفرض الأقساط على فترة تساعدك أنك تسدد اللي عليك، وده بالنسبة للأفراد وليس للشركات، حتى يكون هناك سيولة لاستمرار النشاط".

وأوضح أنه بالنسبة للمجال السياحي فيتم تأجيل أقساط العاملين به منذ عام 2012، بتعاون كامل بين البنوك وهؤلاء العملاء: "متعاونين معاه في تلك النقاط"

وأكد أن عدد الكروت التي تم إصدارها منذ ديسمبر 2019 وحتى مارس 2020 بلغت 400 ألف كارت، وهو ما دفع البنوك لإنشاء 14 ألف ماكينة ATM جديدة، على مستوى الجمهورية خلال 6 سنوات، كما زاد عدد عملاء الإنترنت البنكي لمليون شخص في 3 أشهر.

وتابع: "أحنا أجلنا العملات للتحويلات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية بين العملاء، وكل دي مبقاش فيها أي عمولات، والسحب النقدي مش عليه أي زيادة".

وأكمل: "بالنسبة للعملات البلاستيكية سيتم طباعتها في المطابع الجديدة بالعاصمة الإدارية، وستكون مثل الدولار واليورو، وهي ما تزيد من العمر الافتراضي لعملة الـ10 والـ20 جنيها بـ 3 أضعاف".