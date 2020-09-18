ابتكار حلول للمشاكل المجتمعية.. 4 معلومات عن مركز الابتكار التطبيقى

أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز الابتكار التطبيقي بهدف تنمية الابداع والابتكار في تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتعاون المكرز مع العديد من الجامعات والجهات البحثية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة فى مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة، كان اخرها توقيع بروتكول تعاون مع جامعة الاسكندرية.

وترصد الوطن فى هذا التقرير ابرز المعلومات عن مركز الابتكار التطبيقي .

1 - تم أنشائه بهدف تنمية الابداع والابتكار في تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- تتضمن أهداف الإبداع والابتكار فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة فائقة الأداء، سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، شبكات الجيل الخامس، وغيرها.

3- تطوير حلول باستخدام هذه التكنولوجيات المتطورة تساهم فى حل العديد من المشاكل والتحديات التى تواجه المجتمع.

4- يساهم المركز فى تطوير رأس المال البشري عن طريق العمل على مشروعات لتطبيق هذه الحلول وتهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة.