البحث العلمي: الدعم المجاني للباحثين من خلال منصة دعم الابتكار

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفعيل منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار، والتي تعد مركز لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والصناعة المصرية مجانا في كل شؤون الملكية الفكرية، والتراخيص التكنولوجية ونقل التكنولوجيا وعمليات الابتكار والصناعات الإبداعية، وهي المنصة التي تم إنشاؤها وتطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع TED-PPP الذي تشرف على إدارته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، ويعزز مشروع TED-PPP دور الابتكار وحقوق الملكية الفكرية كأدوات هامة تساهم في تسريع التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المستخدمة.

وأوضح الدكتور عمرو رضوان، المشرف على وحدة دعم الابتكار أن المنصة تعتبر رافد هام من روافد بنك الابتكار المصري، لافتا إلى أن المنصة وجه بإنشائها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهي المنصة الحكومية الأولى للابتكار المجتمعي في مصر، مشيرا إلى أنها تمثل سوق الكتروني ومعرض دائم للابتكارات في كل المجالات بضمان الأكاديمية، والذي يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.

ومن جانبها قالت الدكتور منة الله الكتامي، المدير التنفيذي لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمي، أنه يتم من خلال المنصة الإلكترونية تقديم الدعم للباحثين الذين يستهدفون استغلال مخرجات أبحاثهم، وكذلك تقديم النصائح الخاصة بتقييم نتائج الأبحاث، والعائد الاقتصادي المحتمل، والخطوات التالية الواجب اتباعها لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المنصة تقوم بنشر دورية تتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة، ونشرات إخبارية شهرية تصل إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.