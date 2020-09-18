عثمان: الأقصر حصلت على مكاسب عديدة من لقاء العناني بالمستثمرين

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن لقاء مستثمري السياحة بالصعيد وأصحاب الفنادق العائمة مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الأسبوع الماضي أسفر عن عدد من القرارات الإيجابية للسياحة في الصعيد أهمها:

1- السماح للركاب القادمين عبر رحلات الطيران الشارتر إلى مطار الأقصر بإجراء تحليل ال pcr الخاص بكورنا في المطار، اسوة بما يحدث بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا.

2- الموافقة علي انضمام كلا من الدهبيات وهي الفنادق العائمة الصغيرة والبوتيك أوتيل وهي الفنادق ذات الطابع الأثري القديم،) إلى وزارة السياحة والآثار، وليس المحليات .

أقل من 10% من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان هي من ستبدأ العمل بداية من الشهر المقبل

وكان إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية المحافظة على السياحة الثقافية،قد اكد أن أقل من 10% من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان هي من ستبدأ العمل بداية من الشهر المقبل، وتمتلك مصر نحو 286 فندقا عائما يعمل منهم بصفة منتظمة نحو 120 فندقا فقط .

وأرجع "عبدالعال"، لـ"الوطن"، عدم رغبة غالبية الفنادق العائمة في العمل بداية من أكتوبر المقبل إلى سببين الأول هو أن النسبة حددتها وزارة السياحة لاستقبال الزوار داخل الفندق والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق ستسهم في تكبد الفندق خسارة كبيرة، حيث إن سعر السولار الذي يستخدمه الفندق، خلال الشهر الواحد، يبلغ نحو 400 ألف جنيه، ولا تستطيع الفنادق بنسبة الإشغال الحالية الوصول إلى هذا الرقم ما يعني أن الفنادق ستتحمل خسائر كبيرة في التشغيل، والأخرى ضعف الإقبال حاليا على القدوم إلى الأقصر وأسوان من السياح الأجانب.

وأشار إلى ان هناك طلبات بدأت تأتى من عدد من الدول الأوربية والآسيوية لزيارة الأقصر وأسوان، عقب استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى هذه المحافظات بداية من شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن هناك مخاوف من أن تمنع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التي تضرب عددًا من دول العالم حاليًا السياح الراغبين فى زيارة المواقع الثقافية والأثرية في المحافظات الثلاث، خصوصًا أنهم من كبار السن، ويتعدى متوسط أعمارغالبيتهم 50 عامًا.

ومن جهته قال عبدالرحمن أنور رئيس شعبة الفنادق العائمة السابق بغرفة المنشآت السياحية، إن ارتفاع رسوم التشغيل قد تجعل الفنادق تؤجل قرارالفتح مؤقتا حتى ترتفع نسب الإشغال، مشيرا إلى أن عودة رحلات النيل كروز بين الأقصر وأسوان لطبيعتها لن تكون قبل أكتوبر 2021.

3 - الموافقة علي طلب أصحاب الفنادق العائمة بتأجيل الفحص الفني لها الذي يتطلب رفعها بالكامل والاكتفاء بتصويرها تحت الماء وتأجيل الرفع لمدة سنة.4- الموافقة على عدم تحريك رسوم التأشيرة للوافدين من السياح حتي نهاية العام.5- موافقة الوزير خالد العناني علي مخاطبة وزارة المالية لتخفيض الأعباء على أصحاب المراكب السياحية بتأجيل سداد المديونيات على أصحابها لمدة أخرى، حيث تنتهي المدة التي منحتها المالية خلال الشهر الجاري.