أول أيام السياحة الثقافية بعد كورونا: الأماكن جاهزة في انتظار الجمهور

يوم منتظر، لكن نتائجه لن تُحصد بشكل فوري، فرغم إعادة فتح السياحة الثقافية، بعد نحو 6 أشهر من الغلق، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لا تزال خطوة تمهيدية لاستقبال السائحين وتحقيق الانتعاش في هذا المجال، في ظل حالة من الإغلاق بمعظم دول العالم، ما لا يسمح بتحقق نتائج فورية للقرار، الذي يراه المرشدون السياحيون خطوة هامة، من أجل جذب السائحين خلال الفترة المقبلة.

نحلة: ننتظر وفود السائحين

"في انتظار السائحين".. يقول حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، في اليوم الأول لعودة السياحة الثقافية في مصر، حيث إنهم منذ إعلان عودة السياحة الثقافية، ويخرج المرشدون السياحيون في مجموعات للتدريب، وإعادة انتعاش الذاكرة، ومذاكرة تفاصيل الأماكن السياحة في انتظار السائحين.

وتابع نحلة في حديثه لـ"الوطن"، أن على الرغم من غلق العديد من الدول حدودها ومنع السفر إلا أن فتح الأماكن السياحية في الوقت الحالي يجعل مصر من أوائل الخيارات مع عودة السياحة، كما أنه يكفل عودة السياحة الداخلية وهو قطاع مهم جدا وتعتمد عليه كافة دول العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السياحة الداخلية انعشت السياحية الشاطئية بالفعل لكن "الثقافية" لا تجد اهتمام كبير بين المصريين.

عاطف: إشادات منظمة السياحة العالمية من شانة دعم الموقف

عمرو عاطف مرشد سياحي، يرى أن القرار يعطي جرعة تفاءل كبيرة وأن من شأنه استهداف فئات عريضة من السائحين لزيارة أماكن السياحة الثقافية في مصر، وخصوصا ما وصول نحو 120 ألف سائحا للاستمتاع بالسياحة الشاطئية والترفيه معظمهم من دول شرق أوروبا، وبالتالي من الوارد جدا أن نجد في الأيام المقبلة حجوزات للمناطق الأثرية.

وتابع عاطف الذي رافق وفد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ"الوطن"، أن الإشادات بالإجراءات المتخذة في الأماكن السياحية في مصر وطبيعة الأماكن من شأنهم استهداف قطاعات كبرى من السائحين خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الأمين العام أن مصر سوق واعدة جدا خلال الفترة المقبلة.

سلامة: معظم الحجوزات ملغاة حتى يناير 2021

"معظم الحجوزات ملغاة حتى يناير 2021 أملا في لقاح يواجه كورونا" تقول يمنى سلامة مرشدة سياحية للغتين الإنجليزية والألمانية وتتعامل مع العديد من شركات السياحة العالمية، إن على الرغم من عودة السياحة الثقافية إلا أن الحجوزات المقررة لشهري سبتمبر وأكتوبر قد ألغيت بالفعل قبل مدة، وما يبقى انتظار حجوزات العديد من الشركات العالمية في يناير 2021 على أمل حل الأزمة العالمية، موضحة أن دول العالم لم تفتح أبوابها للسفر حتى الآن عدا القليل، ما يؤثر على القطاع بشكل كبير.

وتحكى سلامة، في حديثها لـ"الوطن" عن آخر الأفواج السياحية التي استقبلتها قبل نحو 6 أشهر حيث كانت ترافق فوجا امريكا في رحلة لآثار مصر من القاهرة والجيزة للأقصر وأسوان ومنها لقنا، وبعدها ألغيت كل الحجوزات لأشهر مارس وأبريل ومايو، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، أما استجد كان إلغاء حجوزات شهري سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وأوضحت المرشدة السياحية، أن قرار العودة يعد خطوة تمهيدية لاستقبال السياحة الدولية ورسالة عملية للعالم عن استعدادنا لاستقبال السائحين، وأن مصر تتبع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والأجانب.