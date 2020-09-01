اليوم الأول لعودة السياحة الثقافية.. 29 متحفا تفتح أبوابها وإقبال ضعيف

وسط إجراءات احترازية باشرت مختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية أعمالها بعد أكثر من خمسة أشهر من الإغلاق، وسط مجموعة من الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستهدف تلك الضوابط صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، وتشمل تلك الضوابط تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، وشهدت المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة حالة استنفار وتأمين من شرطة السياحة والآثار وتعقيم لكافة المناطق قبيل الافتتاح في تمام التاسعة صباحا وسط اقبال ضعيف في أغلب المناطق

وأكد دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة لإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف حركة السياحية الثقافية في مصر.

وأشار الى أن معبد الكرنك استقبل اليوم الثلاثاء، أول الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة، وذلك في أول يوم لاستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية، بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

من جانبه، قام الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بجولة تفقدية بعدد من متاحف القاهرة للوقوف على آخر المستجدات في اليوم الأول من الفتح.

وقال عثمان إن عدد المتاحف التي تفتح أبوابها اليوم 17 متحفا تضم 12 متحفا تم إعادة افتتاحها مطلع يوليو الماضي ليكون إجمالي المتاحف المفتوحة على مستوى الجمهورية اليوم 29 متحفا، مشيرا إلى انتظام العمل في 29 متحفا لتعاود استقبال جمهورها ومباشرة أنشطتها المختلفة.

وفي سياق متصل فتحت منطقة آثار الجمالية وشارع المعز ابوابها للجمهور وشهدت المواقع إقبالا ضعيفا خلال أول أيام الفتح الذي تزامن مع يوم عمل ودرجة حرارة مرتفعة. وقام الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجولة تفقدية في آثار الجمالية والغورية والمعز ووجه بتعقيم المنطقة يوميا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن منطقة شارع المعز تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث يجري حاليا اعادة تركيب وحدات الإضاءة التي رفعت خلال الايام الماضية لصيانتها وسيتم استبدال جميع الوحدات التالفة بأخرى صناعة مصرية وموفرة للطاقة.

وأضاف طلعت "انتظروا شارع المعز بصورة لم تروها من قبل حيث سترفع كافة الإشغالات وسيتم عمل إضاءة جديدة للمجموعات الاثرية وستضاء مجموعة قلاوون بشكل كامل حتى القبة وستكون بمثابة مفاجأة لزوار الشارع بما تحويه من ألوان".

وأشار إلى ان الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع. كما تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمراني المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع. وفيما يخص رفع الإشغالات خاصة في محيط مسجد الحاكم ، قال طلعت انتظروا مفاجأة مسجد الحاكم حيث يجري التنسيق حاليا لعمل مشروع حماية ورفع كفاءة سيخلصنا من تلك الإشغالات التي حولت حرم المسجد لمقهى وملعب لكرة القدم