عاصفة تيدي تتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن عاصفة تيدي ازدادت قوة وتحولت إلى إعصار من الفئة الرابعة.

وتعد "تيدي"، هي عاصفة تشكلت في وسط المحيط الأطلسي، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأوضح المركز، أن تيدي يوجد الآن على بعد 952 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من جزر الأنتيل الصغرى مصحوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترا في الساعة