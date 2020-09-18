القصة الكاملة لحادث محمد صلاح: انفجار أحد إطارات السيارة

أنقذت العناية الإلهية لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من كارثة بعدما تعرض إطار سيارته للتلف الذي استدعى الاستعانة بالخدمات المرورية البريطانية لمساعدته للعودة لمنزله مرة أخرى.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تفاصيل تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من منطقة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، وتمت مساعدته بواسطة خدمة مساعدة السيارات على الطرق.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن سيارة نجم ليفربول، حدث بها ثقب في إطار السيارة، عندما كان يقودها، وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.

عامل الخدمات المرورية لم يتعرف على مو صلاح

وقالت الصحيفة، إن روب ريدجون، أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة و"صلاح" إلى منزله.

وشددت الصحيفة على أن ريدجون لم يتعرف في البداية على النجم المصري، وقال "ريدجون": "لقد سألته عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ".

وتابع "ريدجون": "كان مو مهذبًا للغاية وقمنا بتوصيله إلى المنزل، وعندما وصلنا إلى منزله، ذهب لإحضار ابنته الصغرى لمشاهدة السيارة أثناء إنزالها".

وتابعت الصحيفة أن تلك الحادثة كانت قبل أيام قليلة، من انتصار ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، بالجولة الأولى.

رئيس خدمة مساعدة السيارات: صلاح لم يتأثر بالحادث وسجل هاتريك في ليدزوأردف:

وفي ذات السياق، قال إدموند كينج، رئيس خدمة مساعدة السيارات في منطقة الحادث: "من الواضح أن تجربة محمد صلاح الأسبوع الماضي لم تؤثر عليه، حيث سجّل هاتريك أمام ليدز يونايتد؛ آسفي الوحيد هو أنه لم يكن قائدي في (الفانتازي)".

وأضاف: "لقد قلت أنه من العار ألا يتمكن ليفربول من الاحتفال مع الجماهير هذا العام، لكنه أكد لي أنهم سيفوزون مرة أخرى العام المقبل".

خال محمد صلاح يكشف تفاصيل تعرضه لحادث في بريطانيا: انفجار إطار السيارة

من جانبه نفى عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنباء المتداولة عن تعرض "صلاح" لحادث سير اليوم في بريطانيا، موضحا أن تلك الواقعة حدثت قبل ما يقرب من 10 أيام.

وأضاف "البمبي" لـ"الوطن" أن الحادث كان عبارة عن انفجار في أحد إطارات السيارة التي يقودها صلاح أثناء توجهه للتدريب في نادي ليفربول، مشيرا إلى أن انفجار الإطار وقع عند بوابة النادي.

السيارة التي تعرضت للحادث قيمتها 3 ملايين جنيه

والسيارة التي تعرضت لحادث سير هي "بنتلي كونتينينتال GT"، والتي انضمت لأسطول سيارات صلاح في 2019، وتعد ضمن السيارات المفضلة للاعبي كرة القدم، حيث تحتل المركز الثاني بين السيارات الأكثر شراء بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

ويبلغ سعرها حوالي 160 ألف جنيه إسترليني (حولي 3.2 مليون جنيه مصري)، وتتميز بتصميمات فاخرة من الداخل، بها مقاعد مريحة مكسية بالجلد الطبيعي، وتبلغ سرعتها القصوى قرابة 340 كيلومترا/ الساعة، ومصنوعة في بريطانيا بمحرك V12.

وتعتبر "بنتلي" الأنيقة جزءًا من أسطول سيارات محمد صلاح، الذي يضم ماركات عالمية، مثل مرسيدس وأودي وبنتلي، ويبلغ سعر أرخصها حوالي نصف مليون جنيه، وأغلاها حوالي 5 ملايين و450 ألف جنيه.