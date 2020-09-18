وجبة فاسدة تصيب طفلين بالتسمم في سوهاج

أصيب طفلان بتسمم غذائي عقب تناولهما طعام فاسد، بمنزلهما بدائرة مركز جهينة شمال بسوهاج.

جرى نقل الطفلين إلى مستشفى طهطا العام، حيث جرى حجزهما تحت الملاحظة الطبية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كلاً من "أحمد. ع. ا" 5 سنوات، وشقيقه "محمد" 4 سنوات ويقيمان بناحية النزه البحرية دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيئ إثر تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهما "أماني. ح. ا"، 25 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت إصابة طفليها عقب تناولهما طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.