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غلق محور جوزيف تيتو للقادم من عبد الحميد بدوي لتنفيذ أعمال نقل مرافق

تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الجمعة

كتب:

الوطن
09:39 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
محور جوزيف تيتو

محور جوزيف تيتو

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير بمشروع إنشاء كوبري سيارات تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع شارع جوزيف تيتو، ما يستلزم قطع عرضي لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوي وشارع الحجاز.

كما تتم أعمال القطع العرضي لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبدالحميد بدوي ومناطق الشيراتون أسفل "كوبري الجمسي".

وتبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، بحيث يتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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