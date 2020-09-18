"النقل البحري" تحتفل بتخريج 222 طالبا من 7 دول

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتخريج 222 طالبا من أبنائها بفرع القاهرة - دفعة يناير 2020، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية اللغة والإعلام وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجيستيات.

وينتمي الخريجون إلى جنسيات 7 دول، وهي: سوريا - العراق – فلسطين - ليبيا - مصر - نيجريا - اليمن.

وبلغ عدد الخريجين من كلية الهندسة والتكنولوجيا 161: من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات 15 خريجا من فرع مصر الجديدة و4 خريجين من فرع القرية الذكية.

ومن قسم الهندسة الميكانيكية – تخصص ميكاترونیکس 27 خريجا من فرع مصر الجديدة و8 خريجين من فرع القرية الذكية، ومن قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي 30 خريجا من فرع مصر الجديدة و13 خريجا من فرع القرية الذكية.

ومن قسم هندسة التشييد والبناء 19 خريجا من فرع مصر الجديدة، و20 خريجا من فرع القرية الذكية: ومن قسم هندسة الحاسب 6 خريجين.

ومن قسم الهندسة الكهربائية والتحكم 13 خريجا، ويبلغ عدد الخريجين من كلية اللغة والإعلام 31 خريجا منهم 29 خريجا من قسم الإعلام 5 خريجين من قسم الترجمة، وبلغ عدد الخريجين من كلية الإدارة والتكنولوجيا 22 خريجا من فرع القرية الذكية. ويبلغ عدد الخريجين من كلية النقل الدولي واللوجسيتات 8.

وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، عن سعادته بحفل تخرج دفعة جديدة من أبنائه الطلاب.

وأشار إلى أن الأكاديمية سعت بكل ما أوتيت من قوة لأداء دورها الأساسي كمنارة للمعرفة، وقلعة شامخة وعلامة بارزة في عالمنا العربى.