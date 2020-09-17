تداول 120 ألف طن و1488 حاوية و9952 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 14 سفينة، وغادرت 14 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة منهم 3 سفن حاويات، و5 سفن بترول، و14 سفينة بضائع عامة، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 14 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم للدخول طبقا لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 9952 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 15 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 105 آلاف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 678 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 810 حاويات.