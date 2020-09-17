محافظ الإسكندرية يشارك في المؤتمر الأول "معا نبني المستقبل"

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في المؤتمر الأول "معا نبني المستقبل"، لطرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية، الذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإشراك المجتمع المدني في أعمال البناء والتطوير.

ويهدف إلى طرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية، ومحور المحمودية، والمشروعات القومية الجديدة، بمشاركة جميع رجال الأعمال وشركات المقاولات والاستثمار العقاري.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتواجده في المؤتمر لطرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية، مؤكدا أن تلك الفرص ستساهم بشكل كبير في خلق وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، لآلاف الشباب من جميع المؤهلات، وفي كل المجالات، ذلك فضلا عن دعم العمالة غير المنتظمة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والمجتمع المدني، الذين يساهمون في المشروعات القومية، مؤكدا أننا جميعا نعمل ككيان واحد، بهدف تشجيع المناخ الاستثماري، بما يحقق الرخاء والتقدم الاقتصادي.

وأعلن المحافظ، إصداره قرارا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء، لتصبح 50% بدلا من 40، على أن يتم التنفيذ بدء من الغد.

وأشار إلى أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين، وفى ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.