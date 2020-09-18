البيت الأبيض: 5 دول تدرس بجدية إبرام اتفاق علاقات مع إسرائيل

أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأعلن ميدوز، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة، على متن الطائرة الرئيسية المتوجهة إلى ولاية ويسكونسين، حيث أقام الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا، أن 5 دول أخرى "تدرس بجدية" الانضمام إلى "اتفاق إبراهام" الذي تم بموجبه إحلال السلام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والآخريان خارج الشرق الأوسط.