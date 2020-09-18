البيت الأبيض: 5 دول تدرس بجدية إبرام اتفاق علاقات مع إسرائيل
كتب:
وكالات
11:14 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع إسرائيل.
وأعلن ميدوز، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة، على متن الطائرة الرئيسية المتوجهة إلى ولاية ويسكونسين، حيث أقام الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا، أن 5 دول أخرى "تدرس بجدية" الانضمام إلى "اتفاق إبراهام" الذي تم بموجبه إحلال السلام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والآخريان خارج الشرق الأوسط.