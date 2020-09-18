هل تلغى الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية؟.. الحكومة تجيب

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد 2020/2021، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضورًا فعليًا للطلاب، سيجرى تفعيلها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا.

وفي سياق متصل، سيجرى الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لكافة الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلي للكليات والجامعة، بالإضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج "أون لاين"، كما سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العديد من الفيديوهات والمقاطع التوعوية القصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائي ومديري رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، وبالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعي الموجودة بكل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة، كما سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع البث المباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).