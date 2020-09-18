التنظيم والإدارة: التسوية لـ 408 موظفين بالأزهر الشريف بالإسماعيلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لـ 408 موظفين بالأزهر الشريف، و159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الأزهر الشريف تقدم بطلب إلى الجهاز لإعادة تعيين 472 موظفا، وقام الجهاز بإعمال شئونه ودراسة كل حالة على حدة وانتهى إلى الموافقة على التسوية لـ 408 موظفين.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تقدمت بطلب للتسوية لـ 216 موظفا، وانتهى الجهاز عقب الدراسة إلى الموافقة على التسوية لـ 159 انطبقت عليهم الشروط.

وأشار الجهاز إلى أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية، واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.