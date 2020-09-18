مبادرات السيسي لصحة المصريين: من فيروس سي لـ"الاعتلال الكلوي"

منذ توليه الرئاسة، لم ينفصل بعيدا عن فئات وطبقات المجتمع، وصار قريبا من الجميع، لا سيما الفئات المهمشة والبسيطة التي أعاد دمجها مجددا، واهتم بكل جوانب الحياة من السياسة والدبلوماسية للحياة الاجتماعة وحتى الصحة، فمد الرئيس عبدالفتاح السيسي يد العون؛ لتحسين صحة المصريين.

ومن بين العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس، تبدأ اليوم مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حيث تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.

تهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، ومنها للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، وصرف العلاج بشكل دورى، حيث تسعى للوصول إلى جميع المواطنين فوق 40 سنة، وكذلك المواطن في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع نسبة السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

لم تكن تلك هي المبادرة الأولى للسيسي منذ توليه الحكم في مجال الصحة، حيث سبقها العديد التي ما زالت تحاول الارتقاء بالوضع الصحي للمواطنين، وأبرزها:

مبادرة 100 مليون صحة لمكافحة "فيروس سي"

في مايو 2015، أطلق السيسي مبادرة مكافحة "فيروس سي"، لإنتاج مليون جرعة علاج سنويا بأسعار مخفضة، حيث استجاب لدعوته 5 من كبرى الشركات الوطنية المنتجة لـ"السوفالدي"، ما أعطى بارقة أمل لـ 9 ملايين مريض بالفيروس، والتي تطورت قبل عدة أشهر لتنطلق تحت شعار "100 مليون صحة"؛ للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، التي تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا في مختلف محافظات الجمهورية.

مبادرة "المستشفى النموذجية"

وبعد 4 أشهر، أطلق السيسي مبادرة "المستشفى النموذجية" بالجمهورية؛ لتحسين الخدمات الصحية لغير القادرين، بتجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة، ضمن خطة الدولة لتحقيق "الإصلاح الصحي".

القضاء على قوائم انتظار

القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة على نفقة الدولة، إحدى المبادرات الرئاسية التي انطلقت في يوليو 2018؛ لإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة، خلال 6 أشهر، ومضاعفة الموارد المحددة لها، وتنفذها وزارة الصحة.

عنيك في عنينا

"عنيك في عنينا"، أطلقت أيضا في فبراير 2018؛ للوصول لأكثر من 100 ألف مواطن خلال عام 2018، وتقديم أكثر من 20 ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين بمسببات العمى، وخصص السيسي مليار جنيه من أموال صندوق "تحيا مصر" لدعمها.

الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس

وفي ديسمبر 2018، أطلق السيسي مبادرة "الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس"، المتعلقة بمكافحة أمراض "الأنيميا والتقزم والسمنة"، والتي تهدف لفحص 12.5 مليون طالب ابتدائي.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، واحدة من المبادرات المميزة التي أطلقها السيسي، فى 30 مارس 2019، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية؛ للقضاء على المرض الخبيث الأكثر شيوعا بالفحص على 28 مليون سيدة في 27 محافظة.

كما استهدفت الكشف عن كافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وفحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية.

نور حياة

للتغلب على مسببات ضعف وفقدان الإبصار، أطلق السيسي، مطلع عام 2019، مبادرة "نور حياة"، والتي سينفذها صندوق تحيا مصر خلال 3 أعوام ونصف العام بتمويل قدره مليار جنيه، حيث كشفت البحوث التجريبية للمبادرة إن حالات ضعف وفقدان الإبصار في مصر تقدر بنحو 5 ملايين مصاب، حيث تستهدف الكشف على 7 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بجانب الفئات الأولى بالرعاية، وستوفر مليون نظارة طبية وإجراء نحو 250 ألف عملية جراحية في العيون.

المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

وفي مطلع سبتمبر 2019، انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد، وذلك من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

وألزمت المبادرة أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال، وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيجرى تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد بدءاً من ذلك اليوم وسيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

حياة كريمة

خلال نهاية يوليو 2019، انطلقت المباجدرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، واعتمادها لتنفيذ ذلك على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم فى زواج اليتيمات.

مواجهة كورونا

مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالعالم، وانتقاله لمصر، اتخذ الرئيس عدة خطوات سريعة لمنع تفشي المرض، حيث أعلن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري، للتعامل الفيروس، ووجه بتجهيز المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا.