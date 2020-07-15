الصحة: لولا المبادرات الرئاسية لسجلنا أعدادا كبيرة جدا من وفيات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في مصر، ما زالت في انحسار، مع قلة أعداد الوفيات، فكانت هناك موجة ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بعد العيد، ولكن بفضل اتباع الاجراءات الاحترازية من المواطنين، انحسرت تلك الأعداد، وبإذن الله تستمر.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن وزارة الصحة، اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة أزمة فيروس كورونا، رغم أن الجائحة جديدة على مصر وعلى العالم أجمع، لكن منظومة الصحة المصرية قوية، وقوتهًا تأتي من حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لها دورا كبيرا جدًا في علاج المصابين بفيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، وبناء منظومة تأمين صحي شامل جديدة، أدى ذلك إلى معالجة المواطنين ورفع مناعتهم، "فيروس كورونا لو جالنا من سنة ونصف وأحنا بنعالج لسه فيروس c، كان الوفيات كانت هتبقى كتيرة".

وتابع: "بفضل المبادرات الرئاسية اللي اتنفذت ساعدت مصر في أن تستقبل أزمة كورونا، وخفت وطأتها علينا، مازلنا منذ إعلان قرار الفتح وعودة الحياة، بنقل يوم عن يوم في أعداد الإصابات والوفيات، لو استمر المواطنين في اتباع الاجراءات الاحترازية، إن شاء الله نستمر في الهبوط، محدش يقدر يتوقع ده ارتفاع الأرقام مرة أخرى، عندنا مؤشرات".

وواصل: "مكنش فيه أماكن في المستشفيات قبل كده، خاصة في القاهرة والجيزة والقليوبية، الأماكن حاليا متوفرة ومعندناش شكاوى، الحالات اللي على الجهاز التنفس الصناعي لا تتجاوز الـ111 حالة".