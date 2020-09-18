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محمود مسلم

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:48 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
بدء مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الامراض المزمنة بالبحر الأحمر

بدء مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الامراض المزمنة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية صحة البحر الأحمر، بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ابتداء من اليوم الجمعة وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة وتستهدف جميع المواطنين فوق 40 عاما، بالإضافة إلى المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحه بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

تقدم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة لجميع مدن المحافظة، حيث يتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.

 

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