خريطة افتتاح 72 مسجدا في 12 محافظة اليوم: الدولة تعمر بيوت الله

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، 72 مسجدًا جميعها من تنفيذ الوزارة وموازنتها ومواردها الذاتية، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره.

ويأتي العدد الأكبر من المساجد الذي ستفتتح اليوم داخل مصر من نصيب مديرية أوقاف أسيوط بـ15 مسجدا، تلتها مديرية أوقاف سوهاج 14 مسجدا، مديرية أوقاف المنيا كفر الشيخ 6 مساجد في كل منها، ومديريتا أوقاف بني سويف والدقهلية 5 مساجد في كل منها، مديرية أوقاف الإسماعيلية 4 مساجد، مديريات أوقاف القليوبية والأقصر والمنوفية وقنا 3 مساجد في كل منها، ومديريتا أوقاف البحر الأحمر والفيوم مسجدان في كل منها.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويؤدي الوزير بحسب بيان الوزارة خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر تحت عنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، كما سيتفقد الوزير والمحافظ وعدد من المسؤولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.

5 ضوابط لصلاة الجمعة

وأعلنت الوزارة الانتهاء من حملة النظافة الواسعة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، اليوم، وشددت على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمنع غلق أي مسجد سيتم اكتشاف مخالفات به.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، وشددت على الالتزام بضوابط صلاة الجمعة التي أعلنتها، وهي:

أولاً: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.