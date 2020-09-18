وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأحياء في الغردقة ضمن خطة 314 مسجدا
كتب:
شاذلي عبدالراضي
09:18 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، مسجد الأحياء شمال مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا، خلال شهري سبتمبر، وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا، اليوم.
وسيتجه الوزير بعد افتتاح مسجد الأحياء إلى مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة لأداء صلاة الجمعة، وستكون خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة تحت عنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة".