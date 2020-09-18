رئيس وزراء إيطاليا يبحث مع ميركل الأزمة الليبية وتطورات شرق المتوسط

استعرض رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هاتفيا، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأزمة الليبية، والمستجدات في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم، أن الاتصال الهاتفي يأتي وسط توارد أنباء عن اجتماع وزاري مرتقب بصيغة مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي جرى بداية العام الجاري.ومن المتوقع أن يجتمع المؤتمر في 5 أكتوبر المقبل عبر دائرة الفيديو على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.