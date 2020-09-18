رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس وزراء إيطاليا يبحث مع ميركل الأزمة الليبية وتطورات شرق المتوسط

كتب:

أ ش أ
01:42 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء الإيطالي

رئيس الوزراء الإيطالي

استعرض رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هاتفيا، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأزمة الليبية، والمستجدات في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم، أن الاتصال الهاتفي يأتي وسط توارد أنباء عن اجتماع وزاري مرتقب بصيغة مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي جرى بداية العام الجاري.ومن المتوقع أن يجتمع المؤتمر في 5 أكتوبر المقبل عبر دائرة الفيديو على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء الإيطالي السابق يقترح تعديل دستور البلاد

رئيس الوزراء الإيطالي لـ"السراج": حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا

رئيس الوزراء الإيطالي يزور لبنان الثلاثاء المقبل

إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بكورونا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ جولته في لبنان بزيارة ميناء بيروت