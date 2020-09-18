في عيد ميلاده.. قصة سامح عبد العزيز مع الحارة المصرية

يعد المخرج سامح عبد العزيز من المخرجين المميزين بالفترة الحالية، حيث تميز في أعماله سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية التي تعاون خلالها مع عدد من كبار النجوم.

ومن الموضوعات التي ناقشها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله الفنية كانت الحارة المصرية والمناطق الشعبية بكافة تفاصيلها وشخصياتها المختلفة فاستطاع بعدد من الأعمال الدرامية أو السينمائية أن ينقل حياة تلك الشخصيات بكل أفكارهم وأحلامهم وهمومهم أيضا.

عام 2009 قدم المخرج سامح عبد العزيز مع الكاتب أحمد عبد الله فيلم "الفرح" والذي يعد التعاون الثاني بعد أن قدما فيلم "كباريه" عام 2008، وقدم "عبد العزيز" تصور للمنطقة الشعبية خلال أحداث الفيلم من زاوية فرح شعبي وإبراز تلك الطبقة والشخصيات العاملة في هذا المجال مع إستعراض لبعض مشكلات الطبقة الشعبية.

ونجح سامح عبد العزيز في نقل صورة واقعية للفرح الشعبي بكافة تفاصيله، كما استطاع أن يطلع الجمهور على ما يدور داخل هذا العالم الذي لا يعرفه الكثيرون.

وفي عام 2010 قدم "عبد العزيز" والمؤلف أحمد عبد الله مسلسل "الحارة" والذي عرض الحارة الشعبية المصرية بشكل أوسع من خلال العديد من الشخصيات المتشابكة علاقاتهم ببعضهم، ونجح "عبد العزيز" بنقل صورة واقعية للحارة الشعبية من خلال اختيار أماكن التصوير والشخصيات المعبرة عن الحارة المصرية.

وفي موسم دراما رمضان عام 2017 شارك المخرج عبد العزيز بمسلسل "رمضان كريم" والذي تناول الحارة المصرية خلال شهر رمضان وما تتميز به من عادات وتقاليد وطقوس الشهر الفضيل بشكل عام، وجاء المسلسل من تأليف أحمد عبد الله وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

ودوما ما حرص المخرج سامح عبد العزيز على تقديم الحارة المصرية في العديد من الاعمال حتى وإن كان العمل الفني يدور في إطار أخر مثل تقديمه أفلام "الليلة الكبيرة، صرخة نملة وسوق الجمعة"، ومسلسلات "أرض النفاق وبين السرايات".