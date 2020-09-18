سهير المرشدي تعود للسينما بعد غياب 18 عاما بـ"العمر اللي جاي"

اتفق المخرج أشرف فايق مع الفنانة سهير المرشدي علي بطولة فيلم مونو دراما قصير بعنوان "العمر اللي جاي"، حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقد انتهي السيناريست خالد جمال من كتابة السيناريو، الذي يُعيد المرشدي للسينما بعد غياب دام 18 عاما، وتحديداً منذ مشاركتها في بطولة فيلم "العشق والدم" عام 2002، وشاركها البطولة حينها شريهان، فاروق الفيشاوي، محمد رياض، حسين الشربيني، تامر عبدالمنعم، إيمان أيوب، زينب وهبي، ثريا إبراهيم وعلي عبدالرحيم، سيناريو وحوار بسيوني عثمان وإخراج أشرف فهمي.

وكانت آخر أعمال المخرج أشرف فايق فيلم "تيك تيك بوم" للفنان محمد سعد عام 2011، وشارك في بطولته كل من درة، محمد لطفي، محسن منصور وأحمد عبدالسلام.