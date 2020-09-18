المتهم بنقل 1500 كيلو من خام الذهب: كنت موديها ورشة علشان نطحنها

"كنت موديها الورشة عشان يطلعوا منها الدهب"، بهذه الكلمات اعترف سائق بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بنقل 1500 كيلو من أحجار الكوارتيز إلى إحدى الورش في منطقة جبلية تمهيدًا لاستخلاص خام الذهب منها وأقر المتهم في محضر الضبط أنه قام بتحميل أحجار الكوارتز من منطقة جبلية على الحدود لصالح عدد من الأشخاص بعضهم يحمل جنسية دولة أجنبية، لتوصيلها إلى ورشة لاستخراج الذهب.

واعترف المتهم بأن تلك الورش تقوم باستخدام سوائل كيميائية وماكينات طحن تستخدم في فصل خام الذهب من أحجار الكوارتز، بالإضافة إلى ماكينة تستخدم لفصل خام الذهب عن أحجار الكوارتز ومعدات حديدية، موضحًا أن مهمته تنتهي بتوصيل الشحنة مقابل 5 آلاف جنيه للمرة الواحدة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على السائق وبصحبته عامل أثناء نقلهما الشحنة حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيارة "بدون لوحات" محمل عليها (25 جوالا بداخلها كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 1,5 طن) قيادة (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج)، وبرفقته (سائق – مقيم بمحافظة أسوان) حال سيرهما بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة القسم.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، وأن المضبوطات حصيلة التنقيب، وأنهما يستخدمان السيارة في عملية النقل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وقررت التحفظ على المضبوطات.