مصدر أمني يكشف تفاصيل الإيقاع بـ4 تجار مخدرات غسلوا 35 مليون جنيه

كشف مصدر تفاصيل سقوط 4 تجار مخدرات بالقليوبية والقاهرة بتهمة غسل 35 مليون جنيه من حصيلة تجارتهم في الحشيش والهيروين التي امتدت لعدة سنوات.

وقال المصدر، إن المتهمين مقبوض عليهم أثناء تهريب شحنات ضخمة من المخدرات وأثناء التحقيق معهم أنكروا ملكيتهم لأي أموال فتم تطوير التحريات وإنشاء فريق عمل من قطاع مكافحة الجريمة المنظمة وتم تتبع ملكيات المتهمين، ومخاطبة البنوك المختلفة، لكشف أرصدتهم، حيث تبين من خلال التتبع والرصد أن المتهمين لم يحتفظوا بأموال المخدرات سائلة بل قاموا بضخها فى مشروعات استثمارية وإجراء عمليات سحب وإيداع ضخمة في البنوك بالإضافة إلى شراء العشرات من الشقق السكنية والسيارات.

واوضح المصدر أنه تم التحفظ على تلك الممتلكات ومصادرتها واخطار النيابة العامة التى تولت اتخاذ الاجراءات اللازمة وكان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية".. وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريباً.

وفى شهر يونيو الماضى كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تورط 34 تاجر مخدرات في قضايا غسل أموال خلال شهر مايو، بإجمالي تعاملات بلغت 838 مليون جنيه.

واتخذت أجهزة القطاع الإجراءات القانونيـة ضد العناصر الإجرامية، بعد إلقاء القبض عليهم ووجهت للمتهمين تهم الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة إضافة إلى محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأكدت التحريات أنهم اتجهوا لشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت قيمة تلك الممتلكات، نتيجة غسل أموال تجارة المخدرات بمبلغ 830 مليون جنيه تقريبًا تمت مصادرتها.