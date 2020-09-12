السكة الحديد: إجراء كشف نفسي وتحليل مخدرات على العاملين بشكل مفاجئ

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيجرى كشف طبي ونفسي وتحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل في الهيئة ومنهم الكمسارية ورؤساء قطارات وعمال بلوكات ومناورات ومزلقانات وسائقي القطارات ومساعد سائقي القطارات، بشكل دوري وفجائي، واستبعاد من تثبت إيجابية نتيجة تحليل المخدرات أو يكون يعاني من مشاكل نفسية من التشغيل وتطبيق اللائحة عليه.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، طالب بضرورة احترام جموع الركاب، وإن التصرف الذي حدث من قبل رئيس قطار رقم 948 المنصورة /القاهرة، تجاه أحد مجندي القوات المسلحة، فردي ومخزي، مؤكدا أن دخول السيدة صفية إبراهيم سيدة القطار منع حدوث مشاكل أكبر، مطالبا جموع العاملين المتعاملين مع الجمهور بالالتزام والاحترام أثناء معاملتهم للركاب، وأن يكون التعامل بين العامل والراكب في إطار القانون.

وكانت وزارة النقل أعلنت في أعقاب واقعة قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقا للآئحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي:

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما "خمسون يوما" من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة /القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت السيدة ودفعت ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل، اعتذارا رسميا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.