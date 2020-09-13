"مدمن مخدرات وسيئ السلوك".. عامل ينهي حياة ابنه بعدة طعنات بالشرقية

أنهى عامل حياة ابنه بعدما تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مسددا له عدة طعنات بالإضافة لضربه على رأسه "بحجر" في مركز أبو حماد. بسبب سلوكه السيئ وإدمانه للمخدرات والتعدي على أفراد أسرته بالضرب واتهامه في عدة قضايا "سرقة".

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا بالعثور على جثة شخص، 35 عاما، مقيم بالعاشر من رمضان بالقرب من مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد درويش رئيس مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة مدمن مخدرات وسبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة أبو حماد برئاسة الرائد محمد درويش ومباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد أسامة وبإشراف العقيد مصطفى عرفه رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه "عامل" في مصنع منسوجات 59 عاما بسبب السلوك السيئ للابن وإدمانه المخدرات وتعديه بالضرب على والده ووالدته بشكل مستمر وسرقة منقولات من المنزل واتهامه في عدة قضايا سرقة. وتم ضبط المتهم.

وتبين من التحقيقات أن الأب استدرج الابن إلى مستشفى لعلاج الإدمان بأبو حماد وفي الطريق طلب منه التوجه برفقته إلى مزرعة موالح تبعد عن المستشفى عدة أمتار مدعيا أن له مبلغ نقدي لدى صاحب المرزعة وسيتوجه لأخذه وما أن دخلوا إلى المزرعة قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات وعندما حاول الابن مقاومته قام الأب بضربه على رأسه بحجر ما أدى لوفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.