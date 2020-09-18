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من مقام السيدة زينب ..مرشح محتمل يُعلن خوض انتخابات النواب في قنا

كتب:

رجب آدم
05:52 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
من مقام السيدة زينب ..مرشح محتمل يُعلن خوض انتخابات النواب في قنا

في محاولة جديدة من نوعها للفت الأنظار، أعلن أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى، عن نيته خوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة ومقرها " نجع حمادي" في محافظة قنا، من مسجد السيدة زينب في القاهرة.

ونشر المرشح المحتمل، اللواء خالد الشاذلي، ابن مدينة دشنا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا وفيديو من مسجد ومقام السيدة زينب بالقاهرة، اليوم، أعلن فيها خوضه انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة " نجع حمادي" بحسب التقسيم الانتخابي المحافظ.

 

يذكر أن المرشح، أعلن في وقت سابق خوضه انتخابات مجلس الشيوخ من المقابر الكائنة بمدينة دشنا، إلا أنه خسر المنافسة من الجولة الاولى بفارق بسيط عن آخر مرشح دخل جولة الإعادة .

 

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