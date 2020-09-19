حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقه في مشاعره التي يكنها للآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ في وضع معاكس وعليك أن تسيطر على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركاتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل اليوم بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.