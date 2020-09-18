أردوغان يتراجع ويعلن استعداده للحوار مع مصر واليونان

رغم الأزمة المستعصية على الحل في شرق المتوسط والتي وصلت إلى حد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة بسبب التنقيب التركي عن الغاز في المناطق المتنازع عليها مع قبرص واليونان، خرج الرئيس التركي، اليوم، مبديا استعداد بلاده للحوار مع مصر واليونان، في تراجع واضح من تركيا.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين بإسطنبول: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر"، مضيفا: "إجراء محادثات مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما أضاف: "مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو.. وليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".

وأواخر الشهر الماضي، صدق البرلمان اليوناني على هذا الاتفاق الثنائي مع مصر، وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.