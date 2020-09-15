أديب ساخرا: هناك فتوى من "الجزيرة" بإباحة هدم المساجد لـ "أردوغان" فقط

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه عرض في الحلقة السابقة له بعض اللقطات من هدم بعض المساجد في تركيا، وعلى إثرها أصدرت قناة "الجزيرة" بيانا تعترف بأن هذه المساجد التي عُرضت في برنامجه أمس كانت في تركيا، ساخرًا: "كنت مستنى يقولوا إن الفيديوهات دي مش في تركيا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن لجنة الرصد بقناة الجزيرة مباشر مصر أكدت أن الحكومة التركية هي من هدمت الجوامع التي عرضها أمس، مبررين بذلك أن بعض هذه المساجد كانت غير قوية وتعرضت لزلزال أثر على تماسكها.

وأوضح الإعلامي، أن الجزيرة قالت إن المسجد كان يمثل خطرا على المصلين لذلك الحكومة التركية أزالته، وأن المئذنة التي هدمت كانت متأثرة بالمياه والذي سيعرضها للسقوط، "الفتوى اللي جاية من الجزيرة بتقول أنه يجوز هدم مسجد لو خطر في الطريق أو مهدد بالسقوط.. بينفع بس في تركيا وأردوغان بس اللي يهد المساجد".