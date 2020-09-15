عمرو أديب: أردوغان هدم مدينة تاريخية بمساجدها وكنائسها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تُعد بلد الإزالات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بهدم قرية بأكملها من بيوت ومساجد وكنائس ومدارس من أجل إقامة سد يمنع المياه عن العراق، "تركيا بلد الإزالات ورئيسها لا يفعل شئ إلا هذا، ويهدم بلا قلب، أستاذ في الحته دي"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن أردوغان هدم مدينة وقرية تاريخية بأكملها عمرها مئات السنين، "أردوغان أستاذ الهد جاب القرية على دماغها.. عشان يمنع المياه عن أخواتنا في العراق".

وأوضح الإعلامي، أن بناء هذا السد في هذه المنطقة منع وصول المياه لسد دجلة والفرات في العراق بنسبة 40%، معقبًا: "قلهم اللي مش هيمشي نهدم بيته في دماغه.. اللي مش هيمشي هيغرق القرية كلها، هد مدينة تاريخية زي الأقصر كده، هدمها كلها وقالهم هرمي الآثار في مكان جنبكم".