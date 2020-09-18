اتفاقية لإنشاء "ساحة مصر" لتحسين الصورة البصرية ببورسعيد

شهد المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، احتفالية توقيع اتفاقية بين المحافظة وشركة "نيوبلان" للتطوير العقاري، برئاسة المهندس وليد خليل، لإنشاء مشروع "ساحة مصر" لتحسين الصورة البصرية وأحيا الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا، اليوم، الموسيقار عمر خيرت.

ورحب محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بالشركة وإدارتها، مؤكدا أن المحافظة تشهد مشروعات كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية، والصناعية، اللوجستية، والسياحية، والخدمية، وغيرها من المشروعات التي جعلتها قاطرة للتنمية في مصر، لافتًا إلى أن مشروع "ساحة مصر" سيكون نقلة سياحية كبرى وسيضم تمثال لأكبر نحاتي مصر، لتكون المنطقة أول عين يشاهدها ركاب السفن العابرة للقناة، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على ما تشهده بورسعيد من إنجازات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال كلمته بالاحتفالية، إن "ساحة مصر" ستكون بالشكل المشرف الذي يليق ببورسعيد وتاريخها وشعبها الباسل، كذلك لموقعها الفريد كمدخل لمصر وأفريقيا، مشيرصا إلى موقع الساحة الفريد على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتمر بجانبه السفن وآلاف الركاب والسائحين.

وأشار المهندس أحمد عطية، مدير التطوير بالشركة، إلى أن "ساحة مصر" تقع مابين أرض المتحف القومي وحديقة التاريخ، وسيجرى تطوير تلك المنطقة، وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة التاريخ استكمالا لمبادرة "حدائق بلا أسوار" التي أطلقها محافظ بورسعيد، لتكون المنطقة واجهة مشرفة للسفن العابرة لقناة السويس، والسائحين المتوافدين على الميناء السياحي، كما سيجرى وضع تمثال للفلاحة المصرية وهي تحمل قرص الشمس، ومنطقة لخدمات الجمهور.