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عمر خيرت يبدع في حفل قرعة كأس العالم لليد بموسيقى "إعدام ميت" و"مافيا"

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محمود الرفاعى
07:37 م | السبت 05 سبتمبر 2020
عمر خيرت

عمر خيرت

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، عددًا من أهم وأشهر مقطوعاته الموسيقية خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقام حاليًا تحت سفح الأهرامات.

وعزف "خيرت" مقطوعات "إعدام ميت" و"قضية عم أحمد" و"مافيا"، حيث لاقت إعجاب الحاضرين للحفل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر فى نسختها رقم 27 المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة فى السابعة مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات.

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