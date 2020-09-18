بالفيديو: ماكلارين جي تي بقوة 620 وتتسع لأمتعة بحجم 570 لترا

منذ تأسست العلامة الرائدة في عالم السيارات الرياضية "ماكلارين" في ديسمبر سنة 1985 لصناعة سيارات للطرق العادية مستوحاه من تقنية سباقات "الفورميلا 1" ، حققت العلامة التجارية نجاحًا ساحقًا في تلك المنافسة الشرسة في عالم السيارات الرياضية.

وتعد "ماكلارين جي تي" أيقونة من أيقونات السيارات الرياضية بقوة 620 حصان.

وخلال فيديو نشرته خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) توضح مواصفات وإمكانيات السيارة خلال تجربة عملية، مشرية إلى مساحتها من الداخل مريحة، بالإضافة إلى أستيعابها أمتعة بحجم 570 لتر، وتتسع لحقائب الغولف وزحافات التزلج.

وتتمتع "ماكلارين جي تي" بمحرك من 8 أسطوانات V8، مزوّد بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 4.0 لتر 4000 CC، ينتج قوة 620 حصان، وقد خضع لتحسينات سابقة تزود سيارة GT بمزيج من الأداء المذهل للسيارات الفائقة من ماكلارين.