AMG معجزة "دايملر بنز".. الشركة التي بدأت في تطوير السيارات الرياضية

علامة تجارية عالمية، صُنعت من رحم الشركة الأم، على يد مهندسين من داخل قسم التطوير في "دايملر بنز" الرائد في قطاع السيارات، والسيدة العجوز التي صنعت مجدها داخل أوروبا وخارجها، الصناعة الألمانية الفاخرة التي ترأست العرض، وتفرعت منها شركات حفرت اسمًا داخل عالم السيارات، كـ AMG الفريدة التي وُلدت نتيجة لشغف ساحق لرياضة السيارات، وكانت أسماء مؤسسيها وراء نقطة انطلاق التطور السريع من فكرة غامر بها شخصان إلى علامة تجارية عالمية.

خلال السطور التالية يستعرض "الوطن" تاريخ العلامة التجارية الرائدة في عالم صناعة السيارات الرياضية AMG، بعد انطلاق سلسلة AMG الجديدة، وخاصة AMG GLC 43 كوبية، وكيف تحولت من شركة فردية إلى الذراع الأقوى للشركة الأم ومن ثم امتلكتها "دايملر بنز" بالكامل، وتصبح العلامة الرائدة للسيارات الرياضية داخل سوق المبيعات العالمي خلال أكثر من 50 عامًا من تأسيسها .

في أواخر عام 1966، بدأت النطفة الأولى في مولد جديد في عالم السيارات الألمانية، بعدما غادر (هانو-فيرنر أوفريخت و إيرهالاد ميلكر) من مرسيدس بنز، لبدء مغامرة في عمل مشترك، وفي عام 1967، أسسوا شركة الهندسة" Aufrecht Melcher Großaspach" ، بعدما رأيا فرصة على طريق مفتوح واسع، ويندمج شغفهما لعالم السيارات الرياضية في الحمض النووي لكل سيارة مرسيدسAMG، والتي جاء اسمها من الحروف الأولى من أسماء مؤسسيها.

تبدأ القصة في ستينيات القرن الماضي في أثناء انشغال المهندسين هانز فيرنر أوفريخت وإرهارد ميلشر، في عملها على محرك السباق 300 SE في قسم التطوير في دايملر بنز حتى توقفت الشركة عن جميع أنشطة رياضة السيارات، ولكن لشغفهما الكبير بهذ المجال قررا تحسين أداء المحرك في سنة 1965، وانطلق أحد أفراد شركة دايملر، في بطولة السيارات السياحية الألمانية بمحرك 300 SE الذي طوراه وفاز به عشر مرات، ويشكل هذا الانتصار سمعة كبيرة لهما كخبراء للحفاظ على أداء سيارات مرسيدس بنز وتطويره.

ولكن في عام 1966 مع ظهور مركبات أخرى ناجحة على غرار سيارة السباق، غادرا وبدأ مرحلة جديدة من خلال AMG، وقام ميلكر بتعديل رأس الأسطوانة والصمامات لمحرك سيارة (AMG 300 SEL) 6.8 لتر، البطل في فئتها وحصلت على المركز الثاني بشكل عام، سيارة السيدان الفاخرة الثقيلة، تنافس سيارة سريعة في سباق السيارات الأخف وزنًا، وتتسبب في ضجة كبيرة ، وانتشر اسم AMG في جميع أنحاء العالم.

في عام 1976 انتقلت مرسيدسAMG مع حوالي 12 موظفًا، إلى ورشة عمل مخصصة ومساحة مكتبية في أفالترباخ، وتبع ذلك سنوات من النمو ، حيث قامت AMG بتجهيز المزيد والمزيد من طرازات مرسيدس بتقنية الأداء، ومن ثم أصبحت AMG شركة مصنعة للمحركات في عام 1984 بسبب الابتكار: طورت Melcher رأس أسطوانة مستقل تمامًا مع أربعة صمامات لكل أسطوانة، وفي عام 1986 زرعت AMG محرك V8 سعة 5.0 لتر في سيارة كوبيه من الفئة E ، والتي حظيت بشهرة عالمية تحت اسم "المطرقة".

وحسب ما ذكره الويب سايت الخاص بالشركة، أن هذه السيارة حتى يومنا هذا تعد أيقونة أساسية لخرافة AMG في الولايات المتحدة، وفي أواخر الثمانينيات، بدأت دايملر بنز وAMG في العمل معًا، أولاً كشركاء وينتج عن هذا التحالف نجاح 190 e، والتي دخلت السباق بدعم من الشركة المصنعة وفازت بـ50 انتصار DTM بين عامي 1988 و1993.

ولكن كان إبرام عقد التعاون في بداية عام 1990، وبدأ الطلب وقبول العملاء، ومن خلال التعاون المشترك حققت AMG انتشارًا واسعًا من خلال بيع طرازاتها بدفعات هائلة، بالإضافة إلى صيانتها من خلال شبكة مرسيدس-بنز العالمية للمنافذ والوحدات والمبيعات المملوكة للشركة، وأدى التوسع الإضافي إلى افتتاح مصنع ثالث في عام 1990 وزيادة القوى العاملة إلى 400 موظف.

وخلال العام 1993 تعلن الشركة عن أول مركبة تم تطويرها بشكل مشترك وهي (مرسيدس-بنز C 36 AMG )، ولكن خلال عام 2005 أصبحت مرسيدس AMG شركة تابعة بالكامل لمجموعة دايملر إيه جي، بنسبة أسهم 100%، وفي عام 2009 تم طرح سيارة (مرسيدس بنز AMG SLS) وتعد الأولى التي تم تطويرها بالكامل من قبل مرسيدس AMG، وخلال عام 2011 تم طرح (SLS AMG GT3) وبعدها طُرحت سيارة (مرسيدس AMGGT) في 2014، ومع بداية عام 2015 تم طرح سلسلة AMG GLC 43.

من خلال سعيها لتحقيق الأداء العالي والدقة والكفاءة، تتميز سيارات AMG بتقديم أداء متميز ومتعة قيادة مثيرة وجودة مطلقة وصولاً إلى أدق التفاصيل، مع الحد الأقصى من العزم وعزم الدوران ، واستهلاك الوقود والانبعاثات، فهي مصممة لتلبي رغبات ومتطلبات العملاء الأكثر تنوعًا، حيث يحتفي سجلها بأكثر من 50 مركبة بمخرجات طاقة من 225 كيلووات (306 حصان) إلى 470 كيلووات (639 حصانا)، حيث يشمل العرض مجموعات من طرازات سيارات السيدان، والكوبيه وسيارات الدفع الرباعي ، بالإضافة إلى الطرقات و Mercedes-AMG GT ، السيارة الرياضية الثانية التي طورتها بشكل مستقل مرسيدس AMG.

ويعد كل طراز من سيارات AMG عبارة عن سيارة ذات أداء شامل تثير الحماس بفضل توصيل الطاقة الفريد، وصوت المحرك المثير.