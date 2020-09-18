شمال الجيزة تبحث عن مرشحين بعد انتهاء معركة "رقم واحد"

بعد ما شهده اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من زحام وتدافع ومشادات بين المرشحين ووكلائهم وأنصارهم، للحصول على الرقم واحد وبقية الأرقام الأولى في كشوف المرشحين، ناهيك عن الرموز المميزة، بدت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة، في اليوم الثاني من أيام الترشح، كما لو كنت تبحث عن مرشحين.

على عكس الطوابير الطويلة بطيئة الحركة، شهدت الدقائق الأولى لليوم الثاني، الموافق يوم الجمعة، طابورا قصيرا جدا من المرشحين ووكلائهم، لم يتجاوز عدده أصابع اليد الواحدة، في مقابل تواجد كثيف لقوات التأمين، بشكل كان يفوق عدد المرشحين لم يتحسن الوضع بعد انتهاء صلاة الجمعة،كما توقع البعض، بل قلت أعداد المرشحين أكثر، وكان يمكن أن يفصل بين كل مرشح وآخر، نحو الساعة، إلى الدرجة التي جعلت قدوم مرشح حدثا، يجعل بعض أفراد التأمين يقولون "مرشح.. مرشح" عندما يلوح يدخل أحدهم من باب المحكمة.

ما بدا واضحا بالمشاهدة، أكدته بالأرقام مصادر من داخل اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة، حيث أشارت إلى أنه في حين تقدم نحو 64 مرشحا بأوراقهم في اليوم الأول، فان نحو 7 مرشحين فقط تقدموا بأوراقهم حتى عصر اليوم الثاني، قبيل نهاية مواعيد تقديم طلبات الترشيح.

هكذا خيم الهدوء الشديد على المحكمة التي كانت مليئة في اليوم السابق بالصخب والضوضاء وربما أيضا الفوضى، بعد أن انتهى الصراع على الأرقام الأولى والرموز المميزة في سباق انتخابات النواب 2020.