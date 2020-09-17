طارق المهدي يقود قائمة في انتخابات النواب: نازلين ننافس ومش بتوع كلام

قال اللواء طارق المهدي، رئيس المجلس الوطنى للإعلام في 2011، محافظ الإسكندرية الأسبق، إنه يقود الآن مشاورات مع عدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين، لإعداد قائمة انتخابية تخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأضاف "المهدي" في تصريحات لـ"لوطن"، أن القائمة لا تتبنى أيديولوجيات معينة، لكنها تقوم على فكرة رئيسية تتمثل في تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على خدمة المواطن تحت قبة البرلمان من خلال أداوات التشريع والرقابة.

وتابع: "إحنا عندنا رسالتين، رسالة للداخل وهي أن الدولة تقف على الحياة من الجميع، ولا تدعم طرفا سياسيا دون الآخر، ورسالة للخارج وهي أنه يوجد ديمقراطية في مصر وحالة من المنافسة الشريفة التي تبلتزم بضوابط القانون والدستور"، مستدركاً: "إحنا نازلين ننافس بقوة ورغبة، مش مجرد ترشيح وكلام وخلاص".

وأشار إلى أن القائمة مفتوحة لجميع الأحزاب التي تتوافق مع رؤية ومبادئ القائمة، مضيفاً: "إحنا مش بتوع أيديولوجية وكلام، إحنا عندنا فكرة رئيسية، واللي مؤمن بالفكرة دي يتفضل معانا والباب مفتوح للجميع، إلا من كان له سمعة سيئة، فوجوده معنا مرفوض".

25% من مقاعد البرلمان مخصصة للمرأة

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخب، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، أمس، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الجاري.

وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد اقصاه 1 نوفمبر 2020 .

وبموجب القانون يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية سواء على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.

وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.